Gazze’de ateşkes anlaşması imzalandı

ABD’nin sunduğu Gazze’de ateşkes planının uygulanmasına ilişkin Mısır’da İsrail ile Hamas arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde anlaşma sağlandı.



Lübnan basını, Hamas heyetinin ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze anlaşmasını kabul ettiğini duyurdu. Trump, İsrail ve Hamas’ın planın ilk aşamasını imzaladığını, tüm rehinelerin serbest bırakılacağını ve İsrail askerlerinin belirlenen hatta çekileceğini açıkladı.

Anlaşmanın, tarafların koşullara uyması halinde ABD, Mısır, Katar ve Türkiye’nin garantörlüğünde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Mısır’daki müzakerelere Türkiye adına Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katılıyor.