Gazze'de ateşkes isteyen ABD'den İsrail'e dev silah bütçesi

ABD'nin 2025 yılı bütçe tasarısı açıklandı. 1 trilyon 200 milyarlık bütçede, İsrail'e her yıl gönderilen 3 milyar 800 milyon dolarlık savunma destek paketi yine yer aldı. Bütçede dikkati çeken maddelere rastlandı.

Gazze'de ateşkes isteyen ABD'den İsrail'e dev silah bütçesi
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Amerika Birleşik Devletleri'nde 2025 yılı bütçesinin detayları belli oldu.

1 trilyon 200 milyar Dolarlık bütçede her yıl olduğu gibi yine İsrail'e gönderilen savunma destek paketi de yer aldı.

Pentagon bütçesinde, İsrail'e 3,8 milyar Dolarlık askeri yardım öngörüldü.

FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERE YARDIM BÜTÇESİ KESİLDİ

Bütçede önemli bir değişiklik de yapıldı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na yapılan yardım kesildi.

Kıtlık tehlikesinin yaşandığı Gazze'ye insani yardım sağlayan en önemli kuruluş olan BM Filistin ofisine de fon ayrılmadı.

ABD yönetimi ve Kongresi buna gerekçe olarak, bazı ofis çalışanlarının İsrail'e yönelik saldırılarda yer aldığı iddialarını gösterdi.

Ancak bazı Amerikalı senatörler bu adımın söz konusu yardım çalışanlarını değil Filistinli sivilleri hedef aldığı gerekçesiyle karşı çıktı.

Bütçe tasarısı Meclis ve Senato'da kabul edilirse ABD Başkanı Biden'ın imzasına gidecek.

İsrail'e tek seferde en büyük askeri yardımı içeren Ulusal Güvenlik Yasası'nın akıbeti ise aylardır belirsizliğini koruyor.

ABD Senatosundan geçen ve halen Temsilciler Meclisinde bekleyen 95 milyar dolarlık pakette Ukrayna'ya 60, İsrail'e ise 14 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor.

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