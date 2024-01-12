Gazze'de Can Kaybı 23 Bin 708'e Yükseldi!

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada ölü sayısının 23 bin 708'e, yaralı sayısının ise 60 bin 5'e çıktığı ifade edildi.

Gazze'de Can Kaybı 23 Bin 708'e Yükseldi!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, İsrail'İn 98 gündür bölgede devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 151 Filistinliyi öldürdüğü, 248 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 708'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 5'e çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

MİT'ten PKK'ya Üst Düzey Darbe! Serhat Bal YakalandıMİT'ten PKK'ya Üst Düzey Darbe! Serhat Bal YakalandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # israil # filistin # son dakika
Çok Okunanlar
İşte Osmanlı Padişahlarının Gerçek Halleri!
İşte Osmanlı Padişahlarının Gerçek Halleri!
Gazze'yi İsrail İçin Cehenneme Çeviren O Silahlar!
Gazze'yi İsrail İçin Cehenneme Çeviren O Silahlar!
İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Hamas ve Lübnan Hizbullahı'ndan Açıklama Geldi
Hamas ve Lübnan Hizbullahı'ndan Açıklama Geldi
Emekliler Dikkat! Emekli Maaşına Ek Zamda Takvim Netleşti...
Emekliler Dikkat! Emekli Maaşına Ek Zamda Takvim Netleşti...
Öne Çıkanlar Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk açıklama!│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk açıklama!│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Virüslerden Dünyanın Çivisi Oynadı! Virüslerden Dünyanın Çivisi Oynadı!