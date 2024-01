Gazze'de can kaybı 25 bin 700'e çıktı!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Bölgede saldırılar sonucu can kaybı her geçen gün artarken son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in 110 gün önce başladığı ve yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, son 24 saatte 210 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 386 kişinin yaralandığı belirtildi.

Son saldırılarda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 700'e, yaralı sayısının ise 63 bin 740'a yükseldiği kaydedildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtildi.