TBMM'nin İsveç kararı dünya basınında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile pazarlığı öne çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsveç'in NATO'ya üyeliğinin kabul edilmesi dünya basınında geniş yer buldu.

İsveç'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Espressen, haberi "Türkiye'den İsveç'e onay, geriye Macaristan kaldı" başlığı ile verdi. Bir diğer İsveç gazetesi Dagens Nyheter, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararını "ABD'den gelen sigorta süreci hızlandırmış olabilir" yorumuyla verdi. Aynı gazetedeki bir yorum haberin başlığında ise "Erdoğan 'evet'inin karşılığını çok iyi aldı" denildi.

İsveç gazeteleri özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile pazarlık yaptığına dikkat çekti.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ise "Türkiye, aylar süren gecikmenin ardından İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi" başlığıyla haberi duyurdu.

ABD'li Foreign Policy dergisi, "Erdoğan'ın oylamayı onaylaması halinde Macaristan, İsveç'in 31 ülkeden oluşan askeri ittifaka katılmasını engelleyen son ülke olacak" yazdı. Dergi, İsveç onayının karşılığında ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını onaylaması arasındaki bağlantıyı hatırlattı.

Alman Bild gazetesi "Meclis, Ankara ile Stockholm arasında 20 aydır süren müzakerelere son verdi." yazdı.

Fransız Le Monde da TBMM'den İsveç'in NATO üyeliğine onayı sayfalarına taşıdı. Gazete, süreci "Ankara ile Batılı müttefikleri arasındaki derin ayrılıkların altını çizen yirmi aylık müzakerelerin ve oyalamaların doruk noktası" olarak nitelendirdi.