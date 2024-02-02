Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e çıktı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 131'e yükseldi. Yapılan son açıklamada, yaralı sayısının da 66 bin 287'ye çıktığı ifade edildi.

Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e çıktı

İsrail'in Gazze'ye yönelik 119 gündür sürdürdüğü saldırılarla ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamayla, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, 148 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 131'e, yaralı sayısının da 66 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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