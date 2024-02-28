Gazze'de can kaybı 30 bine dayandı! İsrail'in saldırılarında 145. gün

İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki halkı zorla aç bırakan ve Gazze'yi abluka altına alan İsrail ordusu, sivil ayrımı gözetmeden gerçekleştirdiği saldırılarla bölgedeki bilançonun boyutunun her geçen gün büyümesine neden oluyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 145 gündür sürdürdüğü saldırılarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. İsrail'in son saldırılarında 76 Filistinlinin öldürüldüğü açıklanırken bu saldırılarda 110 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

Böylece, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 29 bin 954'e, yaralananların sayısının da 70 bin 325'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.