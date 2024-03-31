Gazze'de can kaybı 32 bin 782 oldu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altına aldığı Gazze'de bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor. Bölgeye yönelik 177 gündür devam eden saldırılardaki son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 8 katliamda, 77 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 782'ye, yaralı sayısının da 75 bin 298'e çıktığı kaydedildi.