Gazze'de can kaybı 33 bin 797 oldu

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada, saldırılar neticesinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 33 bin 797'ye yükseldiği duyuruldu.

Gazze'de can kaybı 33 bin 797 oldu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun 192 gündür Gazze'ye yönelik devam ettirdiği saldırılarla ilgili son durum hakkında Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 68 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 94 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 797'ye, yaralı sayısının da 76 bin 465'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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