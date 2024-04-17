Gazze'de can kaybı 33 bin 899'a yükseldi!

İnsalık suçu işleyen İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sürüyor. Bölgedeki saldırılar neticesinde can kaybı ve yaralı sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Gazze'deki son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, 194 gündür süren saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 56 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 89 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 899'a, yaralı sayısının da 76 bin 664'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında halen ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.