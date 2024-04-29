Gazze'de can kaybı 34 bin 488'e yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları sürüyor. Bölgedeki son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

206 gündür süren saldırılarla ilgili bilgi verilen açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 68 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Böylece İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 488'e yükseldi. Saldırılarda yaralananların sayısı da 77 bin 643 oldu.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.