Gazze'de can kaybı 34 bin 844'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar devam ediyor. Bölgedeki bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da son saldırılarla ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 215 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 katliam gerçekleştirilirken saldırılarda 55 Filistinli daha hayatını kaybetti ve 200 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 844'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 404'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.