Gazze'de can kaybı 34 bin 97 oldu!

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ölenlerin sayısının 34 bin 97'ye, yaralananların sayısının ise 76 bin 980'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de can kaybı 34 bin 97 oldu!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, bölgeye gerçekleştirdiği saldırılarla çok sayıda Filistinliyi hayattan kopardı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye yönelik 198 gündür devam eden saldırılardaki son durum ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 48 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 97'ye, yaralı sayısının da 76 bin 980'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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