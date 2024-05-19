Gazze’de can kaybı 35 bin 456’ya yükseldi

İsrail’in 7 Ekim'de Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 456’ya, yaralananların sayısı ise 79 bin 476’ya yükseldi.

Gazze’de can kaybı 35 bin 456’ya yükseldi
Editör: Yağmur Biçen

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılara 226 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede sivilleri, yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alan İsrail, çoğu çocuk binlerce Filistinliyi katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen 8 saldırıda 70 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.


İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybının 35 bin 456’ya, yaralı sayısının da 79 bin 476’ya yükseldiği belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# israil # gazze # saldırı
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