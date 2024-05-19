İsrail Gazze'de kan kaybediyor

Kassam Tugayları Gazze’de çok sayıda İsrail askerini öldürdü. Aynı zamanda İsrail'e ait bir "Apache"  tipi helikopteri vurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri de bir Yunanistan tankerini hedef aldı. Vurulan gemi su aldı ve dümeni kilitlendi.

İsrail Gazze'de kan kaybediyor
Editör: Haber Merkezi
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Kassam Tugayları Refah kentinin doğusunda 5 İsrail askerini daha öldürdü.

Kassam Tugayları tarafından yapılan bir önceki açıklamada da 15 İsrail askerinin öldürüldüğü ve İsrail'e ait bir "Apache" (APAÇİ) tipi helikopterin vurulduğu bildirilmişti.

Filistin’deki direniş güçleri Amerika Birleşik Devletleri’nin Gazze’ye kurduğu limana karşı çıktı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Amerika’nın kendi amaçları için liman kurduğunu belirtti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile Filistin Halk Direniş Komiteleri, Amerika Birleşik Devletleri’nin insani yardım ulaştırma bahanesiyle kurduğu limanı “işgal gücü” olarak niteledi.

Filistinli gruplardan yapılan açıklamada insani yardımlar için Refah Sınır Kapısı başta olmak üzere Gazze'deki sınır kapılarının açılması gerektiği ifade edildi.

Filistin Halk Direniş Komitelerinden yapılan yazılı açıklamada ise "ABD yönetiminin Filistin halkına yönelik işlenen soykırımın baş destekçisi ve ortağı olduğu" vurgulandı.

Filistin savaşının deniz cephesi Yemen’de de mücadele sürüyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait petrol tankerini vurdu. Vurulan Wind (VİND) isimli tanker su aldı ve dümeni kilitlendi.

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