Gazze'de can kaybı 43 bin 552 oldu! İşte bölgedeki son durumun ayrıntıları

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları bir yılı aşkın süredir devam ediyor. İsrail'in saldırılarda ölen ve yaralananların sayısı her geçen gün artıyor. Yapılan son açıklamada, toplam can kaybının 43 bin 552'ye, yaralananların sayısının ise 102 bin 765'e yükseldiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'de can kaybı 43 bin 552 oldu! İşte bölgedeki son durumun ayrıntıları
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları devam ediyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail ordusu, onbinlerce insanı hayattan kopardı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 400 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı her geçen gün artıyor. Bölgedeki son durum ile ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 44 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de can kaybı 43 bin 552 oldu! İşte bölgedeki son durumun ayrıntıları - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 552'ye, yaralı sayısının da 102 bin 765'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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