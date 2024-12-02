Gazze'de can kaybı 44 bin 466 oldu

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 466'ya, yaralananların sayısının ise 105 bin 358'e yükseldiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'de can kaybı 44 bin 466 oldu
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İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çok sayıda insanı hayattan kopardı.

423 gündür devam eden saldırılardaki son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 108 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 466'ya, yaralı sayısının da 105 bin 358'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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