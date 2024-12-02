Suriye ordusu karşı saldırı başlattı! 24 saatte 320 terörist etkisiz hale getirildi

HTŞ’li teröristler Suriye şehirlerine saldırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Şam’a giderek Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüştü. Erakçi, Esad’a İran’ın Suriye hükümetini ve ordusunu kararlılıkla desteklediğini iletti.

Şam’da Bakanlar Kurulu da acil olarak toplandı. Terör örgütlerinin Suriye şehirlerine yönelik saldırıları ve insani durumla ilgili gelişmeler ele alındı.

Sahada ise saflarını düzenleyen Suriye Ordusu, Hama’ya yönelik saldırıları engelleyerek kuzeye doğru karşı saldırıya başladı.

Suriye Ordusu ve Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Abdul Karim Mahmud İbrahim de Hama’nın kuzeyine giderek burada teröristlerle savaşan birlikleri denetledi.

Suriye ve Rus savaş uçakları ise İdlib’in doğusunda teröristlerin konvoyunu imha etti. Ayrıca Suriye Ordusu savaş uçaklarıyla İdlib'in merkezine de operasyon düzenledi.

Son 24 saat içinde Suriye Ordusu, Rus Hava Kuvvetleri'nin de yardımıyla İdlib, Hama ve Halep vilayetlerinde terörle mücadelede 320 teröristi etkisiz hale getirdi. Öldürülen terörist sayısı 1300’e yükseldi.