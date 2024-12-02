Halep'te üretilen videolar bölgesel iş birliğini hedef alıyor

Suriye şehirlerine saldıran HTŞ’li teröristler eylemleriyle bir yandan da Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana ortaklığını hedef alıyor.

Türkiye ile başta Suriye olmak üzere bölge ülkelerinin arasını açmak için propaganda faaliyetleri dikkat çekiyor. Türk basınındaki bazı yayın organları da psikolojik harekata alet oluyor.

Türkiye'deki haber kanalları ve internet siteleri teröristlerin Halep Kalesi’ne Türk Bayrağı çekerek yaptıkları kışkırtmayı memnuniyetle karşıladı.

İnternet siteleri ise görüntüyü, "Tarih tekerrür etti! Halep Kalesine Türk Bayrağı asıldı!" başlığıyla servis etti.

Yeni Şafak ise Halep’te çarşılarda Türk Lirası’nın kullanıldığını iddia etti. Yeni Şafak, haberinde "Halep, operasyon sonrası normalleşme sürecine girerken ticaretin Türk Lirası üzerinden şekillenmesi ekonomik açıdan yeni bir dönemin işaretçisi olarak değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Halep’ten gelen kışkırtma görüntüleri bununla da sınırlı değil. Halep’e saldıran teröristler havalimanında olduğunu iddia ettikleri Rus bayrağını indirip yakıyor. Teröristlerin bunu yaparken Türkçe konuşması dikkat çekiyor.