Kalkan-33 operasyonları düzenlendi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı Kalkan-33 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 115 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bu kişilerden 49'unun tutuklandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kalkan-33 operasyonları düzenlendi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Kalkan-33 operasyonları düzenlendi.

OPERASYONLARIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Kalkan-33 operasyonlarının ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bakan Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini vurguladı.

Ali Yerlikaya açıklamasında, "Ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen 'Kalkan-33' operasyonlarında, 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu kişilerden 49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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