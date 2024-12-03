Gazze'de can kaybı 44 bin 502'ye çıktı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları sürüyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail ordusunun saldırılarında çok sayıda insan hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye 424 gündür sürdürdüğü saldırılarla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 36 kişinin hayatını kaybettiği, 96 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 502'ye, yaralı sayısının da 105 bin 454'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.