Gazze'de can kaybı 44 bin 835'e yükseldi

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de acı bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Gazze'de, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 835'e, yaralananların sayısı ise 106 bin 356'ya yükseldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'de can kaybı 44 bin 835'e yükseldi
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail ordusunun saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye 433 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 30 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de can kaybı 44 bin 835'e yükseldi - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 835'e, yaralı sayısının da 106 bin 356'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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