Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni finansman! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Dünya Bankası bu ay Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1,2 milyar dolarlık dış finansmanı onayladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Bankası ile beraber bu yıl içinde sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı 7,7 milyar doları buldu." dedi.

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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni finansman! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi
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Dünya Bankası, Türkiye'ye 1,2 milyar dolarlık finansmana daha onay verdi. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Bakan Mehmet Şimşek, "Dünya Bankası ile beraber bu yıl içinde diğer kreditörlerden sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı 7,7 milyar doları buldu." dedi.

Mehmet Şimşek, 7,7 milyar dolarlık tutarın yıl sonuna kadar artmasını beklediklerini kaydetti.

Bakan Şimşek, uygulaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak Doğu Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamında yaklaşık 660 milyon dolar kaynak sağlanacağını söyledi.

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kalkınma odaklı projelerine Dünya Bankası kaynaklarından sağlanan finansman tutarının bu yıl içinde 5 milyar dolara ulaşacağını belirtti.

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