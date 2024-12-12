Galatasaray - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu! İşte zorlu maçta düdük çalacak hakem

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin zirvesinde ve alt sıralarında büyük bir mücadele yaşanıyor.

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın heyecanı 13, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından biri İstanbul'da oynanacak. Lider Galatasaray, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan ve ligde 13. sırada bulunan Trabzonspor'u RAMS Park'ta konuk edecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 38 puanla, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, oynadığı maçlarda 38 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

Trabzonspor ise lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 16 puanla 13. sırada bulunan Trabzonspor, oynadığı maçlarda 20 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

GALATASARAY - TRABZONSPOR DERBİSİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki derbi, 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada hangi hakemin görev yapacağı merakla beklenirken konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi. TFF, kritik maçta düdük çalacak hakemi duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Trabzonspor derbisini hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.