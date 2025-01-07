Gazze'de can kaybı 45 bin 885 oldu

İsrail'in yoğun saldırı düzenlediği Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada, bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 885'e, yaralananların sayısının ise 109 bin 196'ya yükseldiği kaydedildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'de can kaybı 45 bin 885 oldu
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İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları sürüyor. 459 gündür devam eden saldırılarda acı bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son durumla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 57 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 885'e, yaralı sayısının da 109 bin 196'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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