M çiçeği virüsüyle ilgili yeni gelişme

Fransa'da, M çiçeği virüsünün (mpox) yeni varyantı ilk kez Bretonya bölgesinde görüldü. Konuyla ilgili Fransa Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
M çiçeği virüsüyle ilgili yeni gelişme
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Daha önce Almanya, İsveç, İngiltere, ABD ve bazı Asya ülkelerinde görülen M çiçeği virüsüyle (mpox) ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fransa Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla, M çiçeği virüsünün yeni varyantının ülkenin kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde tespit edildiğini bildirdi.

Hastanın Afrika'dan gelen iki kişi ile temas ettiği kaydedilen açıklamada, virüsün kaynağının ve bulaş yolunun araştırıldığı belirtildi.

Tespit edilen yeni varyantın daha tehlikeli ve daha bulaşıcı olduğu ifade ediliyor.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Örgütü tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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