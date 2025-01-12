Gazze'de can kaybı 46 bin 565'e yükseldi

İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de acı bilanço her geçen ağırlaşıyor. Bölgedeki son durumla ilgili yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 565'e yükseldiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'de can kaybı 46 bin 565'e yükseldi
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İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail ordusunun saldırılarında on binlerce insan hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye 464 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 89 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 565'e, yaralı sayısının da 109 bin 660'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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