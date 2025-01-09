Gazze'de can kaybı 46 bini geçti

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de acı bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede insanlık suçu işleyen İsrail ordusunun saldırılarında on binlerce insan hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son durumla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 461 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 70 kişinin yaşamını yitirdiği, 104 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in, ABD’nin desteğiyle Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 6'ya, yaralı sayısının da 109 bin 378'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.