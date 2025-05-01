Ekonomide adalet yok: Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alınıyor

Yüksek faizden kazananların vergi yükü sınırlıyken, ücretliler neredeyse yılda iki maaşlarını devlete vergi olarak ödüyor. Ekonomist Nazlı Sarp’a göre, gelir adaleti ciddi şekilde sarsılmış durumda.

“Gelir dağılımındaki adalet giderek bozulmuş durumda.”

Kira, gıda ve yüksek enflasyon karşısında zaten zorlanan dar gelirli, bir de dolaylı ve doğrudan vergiler altında eziliyor. Öte yandan, büyük sermaye sahipleri kârına kâr katıyor.

“Bu sistem, sıfır toplamlı bir ekonomi oyununu karşımıza çıkarıyor.”



Mevcut sistemde, az kazanandan az; çok kazanandan çok vergi alınması gerekirken, gerçek durum bunun tam tersi. Ücretlilerden alınan vergi doğrudan kesiliyor, ancak büyük sermaye ve servet sahipleri için bu yük oldukça düşük kalıyor.

“Ücretlilerden peşin kesilen vergiler var. Kurumlar vergisi ve servet üzerinden alınan vergiler ise yetersiz.”

“Gelir vergisinde en yüksek pay, zaten yetersiz geliri olan ücretlilerden tahsil ediliyor. Bu da açık bir adaletsizlik yaratıyor.”

Emekçilerin 1 Mayıs’taki temel talebi, adil bir gelir dağılımı ve insanca yaşam koşulları oldu.

“Çocuklarımızı okutabilmek için zam talep ediyoruz.”

