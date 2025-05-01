Usta anne direksiyon başında: Döndü Aslan'ın sanayideki başarı öyküsü

Sekiz yıldır anahtar tutan elleriyle tüm önyargıları yıktı. Yat kaptanlığında geçen 12 yılın ardından karaya demir attı. Döndü Aslan, sanayide eşine ortak, kadının ustalığına da örnek oldu. İki çocuğuyla birlikte tamirhane ile ev arasında mekik dokuyor.

"Eşim bu işi yapıyordu. Eşimle ortak bir iş kurmak için işe başladık ve burayı açtık. 8 yıldır devam ediyoruz. Daha önce yat kaptanlığında çalıştım 11- 12 yıl eşime ara ara sanayide destek veriyordum."

İlk başlarda çevresinden aldığı tepkiler yüzünden zorlandığını anlatıyor. O, şimdi hem çocuklarının hem de sanayinin 'Usta Annesi'.



"İlk başladığımda erkeklerin bakış açısı farklıydı.Kadın çalışır mı, kadın yapabilir mi? daha sonrasında hem müşterilerimiz olsun. Hem sanayide ki iş arkadaşlarımız olsun alıştı. Çocuklarıma gelince kızım her zaman gurur duyuyor. Ben de annem gibi olacağım. Oğlumun bana anneden ziyade usta anne demesi başladı. Ben onun açısından usta anneyim."

Döndü usta, Oto Sanayi sektörünü zora sokan sorunlara dikkat çekiyor. Ara eleman eksiğinden enflasyona kadar birçok sorun alışmayı bekliyor.

"Sıkıntılarımız en başta gençlerimiz yönelmiyor hiç bir şekilde destek yok. Çırak olarak olsun. İş tecrübesi olarak hiç bir eleman yetişmiyor. Artık bu durum büyük bir sorun oldu. Günümüzün enflasyonu, yedek parçada günlük rakam veremiyoruz. Müşteride bıktı, işveren de bıktı."

Üzerinde tulumu, elinde anahtarı.... Usta Anne Döndü Aslan, her alanda kadın emeğinin dünyayı güzelleştirdiğine inanıyor.

"Hani erkeklerimiz diyorlar ya elinin hamuruyla erkek işine karışma. Ben şunu söylüyorum herkes için hem kadın hem erkek, elinin hamuruyla ya da elinin yağıyla erkek işine karış ki dünya güzel olsun."



1 Mayıs'ta dileği; emeğin emekçinin her dem değer görmesi.