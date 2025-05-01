İstanbul'da nisan enflasyonu belli oldu: Rekor artış!

İTO verilerine göre yılın ilk dört ayında İstanbul’daki birikimli fiyat artışı yüzde 16,24’e ulaştı. Mart ayında aylık enflasyon yüzde 3,79, yıllık enflasyon ise yüzde 46,23 olarak açıklanmıştı. Böylece nisanda aylık artış hız keserken, yıllık artış ivme kazandı.

En yüksek artış giyim ve ayakkabıda

Nisan ayında fiyat artışlarının başını yüzde 13,59 ile giyim ve ayakkabı harcamaları çekti. Konut grubunda yüzde 6,66, haberleşmede yüzde 5,22, ulaştırmada yüzde 3,93 ve ev eşyasında yüzde 3,74 oranında artış kaydedildi.

İTO’nun bülteninde, fiyat değişimlerinin mevsimsel etkiler, kamu müdahaleleri ve piyasa koşullarına bağlı olarak şekillendiği ifade edildi. Özellikle giyim grubundaki artışların mevsim geçişi nedeniyle öne çıktığı belirtildi.

Yıllık bazda ise en fazla fiyat artışı yüzde 87,21 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 77,44 ile konut, yüzde 49,80 ile sağlık harcamaları izledi.

Toptan fiyat hareketlerini izleyen Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,46 oranında arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 28,85 olurken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 43,11 olarak hesaplandı.

Grup bazlı aylık artışlar şöyle sıralandı:

Mensucat: %7,57

İşlenmemiş maddeler: %3,30

Madenler: %1,32

İnşaat malzemeleri: %0,87

Kimyevi maddeler: %0,53

Yakacak ve enerji maddeleri: %0,48

Gıda maddeleri: %0,13

Yıllık ortalama bazda en yüksek artış yüzde 86,86 ile inşaat malzemelerinde görüldü. Onu sırasıyla mensucat (%69,11), kimyevi maddeler (%42,57), gıda maddeleri (%40,57), işlenmemiş maddeler (%33,41), yakacak ve enerji (%32,79), madenler (%27,18) takip etti.