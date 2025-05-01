Denizli'de dehşet: 2 yaşındaki bebek darbedildi!

Olay, Sarayköy'ün Aşağımahalle semtinde meydana geldi. Eşinden bir süre önce ayrılan S.B.D., başı, yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sağ gözü tamamen kapanmış ve kolunda açık yara bulunan bebek, sağlık görevlilerinin dikkatini çekti. Darp bulguları üzerine hastane yetkilileri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Polis tarafından ifadesi alınan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.’nin dövdüğünü öne sürdü. Bebekte baş travması tespit edilirken, hayati tehlikesi nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Acil ameliyat kararı verilen küçük çocuk gözyaşları içinde ameliyata hazırlanırken, hemşireler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Devlet korumasına alınacak

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak, evladımızın hakkını hukuk önünde arayacak ve sorumluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.”