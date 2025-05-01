Denizli'de dehşet: 2 yaşındaki bebek darbedildi!

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 2 yaşındaki bir bebek annesinin erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan bebek, yoğun bakıma alınırken, şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Denizli'de dehşet: 2 yaşındaki bebek darbedildi!
Yayınlanma:

Olay, Sarayköy'ün Aşağımahalle semtinde meydana geldi. Eşinden bir süre önce ayrılan S.B.D., başı, yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sağ gözü tamamen kapanmış ve kolunda açık yara bulunan bebek, sağlık görevlilerinin dikkatini çekti. Darp bulguları üzerine hastane yetkilileri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Polis tarafından ifadesi alınan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.’nin dövdüğünü öne sürdü. Bebekte baş travması tespit edilirken, hayati tehlikesi nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Acil ameliyat kararı verilen küçük çocuk gözyaşları içinde ameliyata hazırlanırken, hemşireler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Devlet korumasına alınacak

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak, evladımızın hakkını hukuk önünde arayacak ve sorumluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.”

Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı!Meteoroloji 26 ili uyardı: Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı!Yurt
İslam Memiş o güne işaret etti: Yatırımcıya 'fırtına' uyarısıİslam Memiş o güne işaret etti: Yatırımcıya 'fırtına' uyarısıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

darp çocuk
Günün Manşetleri
Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alınıyor
Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı!
İstanbul'da nisan enflasyonu belli oldu
Çiğli Belediyesi işçileri 1 Mayıs’ta Ankara yolunda
Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı
1 Mayıs'ta İstanbul'da olağanüstü güvenlik
28 il için sarı kodlu uyarı
1 Mayıs’ta işçiler Kartal’da buluşuyor
Facianın tanıkları Meclis’te konuştu
Yoksulluk sınırı 78 bin TL'ye yükseldi
Çok Okunanlar
İslam Memiş o güne işaret etti: Yatırımcıya 'fırtına' uyarısı İslam Memiş o güne işaret etti: Yatırımcıya 'fırtına' uyarısı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL! ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL!
Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı! Sağanak, yıldırım ve fırtına uyarısı!
Uzman tarih verdi: Marmara’daki büyük depremin zamanı belli oldu mu? Uzman tarih verdi: Marmara’daki büyük depremin zamanı belli oldu mu?