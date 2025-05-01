1 Mayıs'ta İstanbul'da olağanüstü güvenlik

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul’da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Taksim ve Saraçhane’ye çıkan sokaklar demir bariyerlerle kapatılırken, toplu taşıma seferlerinde de kısıtlamalara gidildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
1 Mayıs'ta İstanbul'da olağanüstü güvenlik
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1 Mayıs'ta İstanbul'un sembol noktalarından Taksim Meydanı, bu yıl da kutlamalara kapalı. Beyoğlu’nda toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim’e çıkan sokaklar demir bariyerlerle çevrildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan kontrol noktalarında geçişler denetleniyor.

İstiklal Caddesi, tamamen yaya ve araç trafiğine kapatılırken, Tarlabaşı Bulvarı’ndan sadece kontrollü yaya geçişine izin veriliyor. Şişli’de ise Harbiye’den Taksim’e çıkan birçok sokakta geçişler durduruldu, vatandaşlar geri çevriliyor.

SARAÇHANE’DE YOĞUN TEDBİRLER

Fatih ilçesindeki Saraçhane çevresi de 1 Mayıs öncesi sıkı güvenlik önlemleri altına alındı. Tüm yollar trafiğe kapatıldı, sürücüler trafik polisleri tarafından alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Meydana giriş noktalarında polis ve itfaiye araçları hazır bekletiliyor.

DİSK ÖNÜNDE SABAH HAREKETLİLİĞİ

Beşiktaş’ta, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) genel merkezi önünde sabah erken saatlerde az sayıda kişi toplandı. Polis, bölgeye çıkan yolları tedbir amaçlı kapattı. Dolmabahçe Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda da yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Levent'ten Mecidiyeköy Meydanı'na inilen yol ise bariyerlerle trafiğe kapatıldı.

TOPLU TAŞIMA SEFERLERİNE KISITLAMA

Güvenlik önlemleri kapsamında bazı toplu taşıma hatlarında da geçici durdurmalar yapıldı. Metrobüs seferleri Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarında durmuyor.

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı’nda Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Zincirlikuyu istasyonlarında seferler çift yönlü olarak durduruldu.

KARTAL MEYDANI'NDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bu yıl TÜRK-İŞ’in 1 Mayıs kutlamalarını gerçekleştireceği Kartal Meydanı’nda ise hazırlıklar şimdiden başladı. Güvenlik ekiplerinin burada da tedbir alacağı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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