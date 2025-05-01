Çiğli Belediyesi işçileri 1 Mayıs’ta Ankara yolunda: İşimizi geri istiyoruz

Yaklaşık 11 aydır hak arayışlarını sürdüren 147 işçi, 10 Haziran 2024’te CHP'li Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılmıştı. Bugüne kadar seslerini duyuramadıklarını ifade eden işçiler, ses getirmek için başkente yürüme kararı aldı.

1 Mayıs’ta belediye binası önünde toplanan işçilere en büyük destek Vatan Partisi’nden geldi.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Serhan Bolluk da işçilere eşlik etti. Bolluk, belediye yönetimini eleştirerek, “İşçilerin yanındayız, haklı mücadelelerini destekliyoruz” dedi.