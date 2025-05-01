Çiğli Belediyesi işçileri 1 Mayıs’ta Ankara yolunda: İşimizi geri istiyoruz

İzmir’de, Çiğli Belediyesi’nden işten çıkarılan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne yürüyüş başlattı. Belediye binası önünde açıklama yapan emekçiler, işlerine geri dönene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

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Çiğli Belediyesi işçileri 1 Mayıs’ta Ankara yolunda: İşimizi geri istiyoruz
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Yaklaşık 11 aydır hak arayışlarını sürdüren 147 işçi, 10 Haziran 2024’te CHP'li Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılmıştı. Bugüne kadar seslerini duyuramadıklarını ifade eden işçiler, ses getirmek için başkente yürüme kararı aldı.

1 Mayıs’ta belediye binası önünde toplanan işçilere en büyük destek Vatan Partisi’nden geldi.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Serhan Bolluk da işçilere eşlik etti. Bolluk, belediye yönetimini eleştirerek, “İşçilerin yanındayız, haklı mücadelelerini destekliyoruz” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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