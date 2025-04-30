28 il için sarı kodlu uyarı: Sel ve dolu riskine dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı:

Yağışların; güney ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı, Bursa ve Balıkesir’in güneyi, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ve Toz Taşınımı:

Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Sarı Kodlu Uyarı Verilen 28 İl:

Meteoroloji, kuvvetli sağanak nedeniyle aşağıdaki illeri sarı kod ile uyardı:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Siirt, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Karabük, Osmaniye

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.