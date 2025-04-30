Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı: Öğleden sonraya dikkat!

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nin son verilerine göre; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.