1 Mayıs'ta kargolar, eczaneler, bankalar açık mı? İşte 2025 1 Mayıs tatilinde merak edilenler

İşte 1 Mayıs 2025 Perşembe günü kamu ve özel kurumların çalışma durumu:

KARGOLAR AÇIK MI?

1 Mayıs, resmi tatil kapsamında olduğu için kargo şirketleri genel olarak hizmet vermeyecek. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo gibi firmalar 1 Mayıs'ta teslimat ve dağıtım yapmayacak. Kargolar, 2 Mayıs Cuma günü normal çalışma düzenine dönecek.

ECZANELER AÇIK MI?

1 Mayıs’ta eczaneler kapalı olacak. Ancak her şehirde nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar, bulundukları il ya da ilçe eczacı odalarının internet sitelerinden nöbetçi eczane bilgilerine ulaşabilecek.

BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs, resmi tatil kapsamında değerlendirildiğinden bankalar kapalı olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da dahil olmak üzere tüm kamu ve özel bankalar, bu tarihte müşteri işlemlerini gerçekleştirmeyecek. EFT ve havale gibi bankacılık işlemleri 2 Mayıs’tan itibaren yeniden aktif olacak.

PTT ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs’ta PTT şubeleri ve dağıtım hizmetleri de duracak. Resmi tatil nedeniyle postane ve kargo işlemleri yapılmayacak. PTT işlemleri de 2 Mayıs Cuma günü kaldığı yerden devam edecek.

DEVLET DAİRELERİ VE OKULLAR KAPALI MI?

1 Mayıs’ta tüm resmi kurum ve kuruluşlar, okullar ve belediye hizmet birimleri kapalı olacak. Aynı şekilde üniversitelerde de ders yapılmayacak.