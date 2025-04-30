Taksim'e metro yok: Valilik 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı

Valilik açıklamasında, çeşitli marjinal grupların sosyal medya üzerinden yasa dışı gösteri çağrıları yaptığına dikkat çekilerek, bu çerçevede Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki 7 durağın geçici olarak kapatılacağı bildirildi.

Kapatılacak duraklar şöyle: Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe-Zincirlikuyu. Bu istasyonların tüm giriş ve çıkışları kullanıma kapalı olacak.

Valilik ayrıca trafiğe kapatılacak yollar ve kullanılabilecek alternatif güzergâhları da kamuoyuyla paylaştı.