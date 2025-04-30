Taksim'e metro yok: Valilik 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kent genelinde alınacak güvenlik önlemlerini açıkladı.
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Valilik açıklamasında, çeşitli marjinal grupların sosyal medya üzerinden yasa dışı gösteri çağrıları yaptığına dikkat çekilerek, bu çerçevede Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki 7 durağın geçici olarak kapatılacağı bildirildi.
Kapatılacak duraklar şöyle: Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe-Zincirlikuyu. Bu istasyonların tüm giriş ve çıkışları kullanıma kapalı olacak.
Valilik ayrıca trafiğe kapatılacak yollar ve kullanılabilecek alternatif güzergâhları da kamuoyuyla paylaştı.