1 Mayıs’ta işçiler Kartal’da buluşuyor: Talepler net, mücadele kararlı

Petrol-İş Sendikası temsilcisi, “1 Mayıs bu yıl geçmiş yıllara göre daha da öne çıkıyor. İşçi sınıfının bir yıldır biriktirdiği taleplerini dile getireceği, çözüm beklediği bir gündeyiz.” dedi.

TÜRK-İŞ yetkilileri, Kartal’daki mitinge Marmara bölgesindeki birçok şehirden katılım olacağını belirtti. “İşsizliğin, kayıt dışılığın ve taşeronluğun son bulması için alanlardayız.” açıklamasını yaptı.

Tekgıda-İş Sendikası ise ekonomik krizden en fazla etkilenenlerin işçiler olduğunu vurguladı: “Asgari ücret ve alım gücündeki düşüş en çok emekçileri etkiliyor. Hayatın bütün yükünü sırtlananlar yine işçiler.”

Ankara’da TÜRK-İŞ, saat 11.00’de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. İzmir’de kutlamalar saat 10.00’da Gündoğdu Meydanı’nda başlayacak. Antalya’da saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanılacak. Emek mücadelesinin simge şehirlerinden Zonguldak’ta ise saat 13.00’te Madenci Anıtı önünde buluşulacak.

Denizciler Sendikası ise yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti: “Konu emekçiye gelince ‘kaynak yok’ deniyor ama sermayeye kaynak aktarımı hiç durmuyor. İşsizlik fonundan en çok payı işçiler değil, patronlar alıyor.”

VATAN PARTİSİ'NDEN ÇAĞRI!

TÜRK-İŞ’in yanı sıra Vatan Partisi de Kartal Meydanı’ndaki mitinge katılacağını açıkladı. Parti temsilcisi, “Türkiye’nin önündeki görev, üreticilerin milli hükümetini kurmak. Kartal’dan tüm işçi ve emekçilere, ‘Vatan, iş, ekmek için iktidara’ sloganıyla sesleniyoruz.” dedi.