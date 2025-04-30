Yoksulluk sınırı 78 bin TL'ye yükseldi: Vatandaşın yaşam mücadelesi

Vatandaş, artan kira bedelleri ve market fiyatları nedeniyle hayatını idame ettirmenin giderek zorlaştığını ifade ediyor. Tatil bir hayal haline gelirken, restoranda yemek yemek lüks olmayı sürdürüyor.

Asgari ücretin ve emekli maaşlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, gıda, kira ve enerji gibi temel harcamaların büyük yük oluşturduğunu söylüyor.



Türk-İş’in Verileri, Gerçek Durumu Ortaya Koydu

Türk-İş’in açıkladığı verilere göre, Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin dengeli beslenebilmesi için aylık gıda harcaması 24 bin 35 TL, yoksulluk sınırı ise 78 bin 292 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 31 bin 142 TL olarak hesaplandı.



Hayat Pahalılığı Giderek Derinleşiyor

Türkiye’de son yıllarda hızla artan hayat pahalılığı, vatandaşları çıkmaza sürüklüyor. Tatil hayalleri, neredeyse imkansız hale gelirken, çarşı ve pazarda alışveriş yapmak bile lüks haline geldi. Maaşların, giderek artan harcamaları karşılamadığı dile getiriliyor.