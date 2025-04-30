Fener Rum Kilisesi'nin İznik hamlesine sert tepki: "Ülkemizi bölmek istiyorlar"
Fener Rum Kilisesi'nin "ekümenik" unvanla İznik’te düzenlemeyi planladığı etkinlik, Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin tepkisini çekti. Patrikhane’nin Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol, söz konusu organizasyonun dini değil, siyasi bir hamle olduğunu belirtti.
Fener Rum Kilisesi’nin, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan İznik Konsili'nin 1700’üncü yılı dolayısıyla İznik'te düzenleyeceği programa, Türk Ortodoks Patrikhanesi'nden sert açıklama geldi. Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol, yapılacak etkinliğin "ABD güdümünde, Türkiye'de siyasi bir statü kazanma" amacı taşıdığını iddia etti.
Erenerol, "Fener Rum Patrikhanesi, kendini Vatikan gibi bir devlet yapısıyla eşdeğer konumlandırmak istiyor" diyerek, bu girişimin Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına aykırı olduğunu savundu.
1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte “ekümenik” kavramının Türkiye’de geçerliliğini yitirdiğini vurgulayan Erenerol, bu tür faaliyetlerin Türkiye’nin iç işlerine müdahale anlamı taşıdığını söyledi.
"10 Mayıs’ta İznik’teyiz" çağrısı
Açıklamasında, "Bu girişimlere karşı sessiz kalmayacağız" diyen Erenerol, tüm yurttaşlara 10 Mayıs'ta İznik’te toplanma çağrısında bulundu. Etkinliğin Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü hedef aldığını öne süren Erenerol, "Biz bu bayrağın altında yaşıyoruz ve devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi