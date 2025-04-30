Türkiye sarsılmaya devam ediyor: 30 Nisan son dakika depremleri!

30 Nisan 2025’te meydana gelen son depremler şu şekilde:

Günün en dikkat çeken sarsıntısı saat 15.00’te Karadeniz açıklarında meydana geldi. Ordu’nun Ünye ilçesi açıklarında kaydedilen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 19.95 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Günün ikinci sarsıntısı ise saat 12.07’de Akdeniz açıklarında kaydedildi. Depremin büyüklüğü 2.0, derinliği ise 7.31 kilometre olarak ölçüldü.

Uzmanlar, özellikle Karadeniz açıklarında yaşanan depremler sonrası artçı sarsıntıların olabileceğine dikkat çekiyor.