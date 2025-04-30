Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Bugün, standart altının kilogram fiyatı, 4 milyon 200 bin TL'ye çıkarak yüzde 1,6'lık bir artış gösterdi. Altın fiyatı gün boyunca 4 milyon 100 bin lira ile 4 milyon 200 bin lira arasında dalgalandı. Dün 4 milyon 135 bin TL seviyesinden kapanan standart altının kilogram fiyatı, bugün son işlemde 4 milyon 200 bin TL'ye yükseldi.

İşlem Hacmi 1,58 Milyar Lira Seviyesinde Gerçekleşti

KMKTP'deki toplam işlem hacmi 1 milyar 581 milyon 341 bin 622,88 TL olarak kaydedildi. Bu dönemde işlem miktarı ise 385,06 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 584 milyon 395 bin 971,96 TL olarak gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar: İsgold, İstanbul Altın Rafinerisi ve Diğerleri

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında İsgold Altın Rafinerisi, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Kule Yetkili Müesses öne çıktı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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