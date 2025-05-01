Yerli üretim yetmedi: 1 milyon ton mısır ithal edilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 31 Temmuz 2025’e kadar 1 milyon ton mısır sıfır gümrükle ithal edilecek.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Yerli üretim yetmedi: 1 milyon ton mısır ithal edilecek
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Ticaret Bakanlığı, kararın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine alındığını ve gerekçesinin “yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kalması” olduğunu açıkladı.

Yıllık ortalama 2 milyon ton mısır üretilen Mardin’de geçen yıl sadece 300 bin ton ürün alınabildi. Mardin Zahireciler Derneği Başkanı Şerif Öter, bu düşüşün nedeninin mısır ekimine getirilen yasaklar olduğunu söyledi.

Öter, geçen yıl su tüketiminin fazla olduğu gerekçesiyle 52 havza ile birlikte Mardin’de de mısır ekiminin yasaklandığını hatırlattı.

GAP sulama kanallarının Mardin Ovası’na ulaşmak üzere olduğunu belirten Öter, “Fırat ve Dicle’nin suyu Basra’ya akıyor. Su kıtlığı yok, yeter ki imkanlar seferber edilsin” çağrısında bulundu.

İthalata değil, ihracata fırsat verin
Öter, çiftçiye sağlanacak sulama desteğiyle ithalata gerek kalmadan mısırda ihracat potansiyelinin değerlendirilebileceğini savundu.

Tarife kontenjanları kapsamında 10 Ekim 2024 ve 19 Mart 2025’te yüzde 5 gümrük vergisiyle ithalat izni çıkmıştı. Yeni karar ise gümrük vergisini sıfırlayarak ithalatı daha da cazip hale getiriyor.

📌 1 Ağustos 2025 itibarıyla mısır ithalatında yeniden yüzde 130 gümrük vergisi uygulanacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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