Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı: “Türkiye yüzyılı, emeğin ve alın terinin yüzyılı olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde işçi, memur ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan, "Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakarca çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İşçi ve işverenlerimizin her birine Rabb'imden helal, hayırlı ve bereketli kazançlar niyaz ediyor. Emeklerini zayi etmesin diyorum." ifadesini kullandı. "Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakarca çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İşçi ve işverenlerimizin her birine Rabb'imden helal, hayırlı ve bereketli kazançlar niyaz ediyor. Emeklerini zayi etmesin diyorum." ifadesini kullandı.

Programda yaptığı konuşmada emeğin tarihsel, kültürel ve inanç temelinde kutsal bir değer taşıdığını vurgulayan Erdoğan, “Kesinlikle hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir” hadisini hatırlattı.

23 YILLIK EMEK POLİTİKASI

Konuşmasında son 23 yılda çalışma hayatında yapılan düzenlemelere de değinen Erdoğan, işçi ve işverenlerin refahını artırmaya yönelik birçok adım attıklarını söyleyerek, "İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu anlayışla son 23 yılda ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuat düzenlemelerini bir bir hayata geçirdik. Sendikal hakları yeniden ele alarak önemli ölçüde iyileştirdik. İstihdam politikalarımıza hız ve etkinlik kazandırdık. Çalışma hayatının tüm aktörlerini kapsayan geniş çaplı reformlar yaptık. Tüm kesimler için fırsat eşitliğini önceleyen yenilikleri devreye aldık. Emekçilerimizin hak ve hukukunun korunmasına ilişkin hassasiyetimizi yalnızca sözlerimizle değil son dönemde hız verdiğimiz çalışmalarımızla da açıkça ortaya koyduk." dedi.

Erdoğan, sendikaların faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli yasal ve idari desteklerin sağlandığını, toplu iş sözleşmesi sisteminin ise daha kuşatıcı hale getirildiğini belirtti.

SENDİKAL GÜVENCE, GREV HAKKI, İŞ GÜVENLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sendikal hakların güçlendirildiğini, grev hakkının rasyonel zemine oturtulduğunu ve iş sağlığı ve güvenliği alanında da önemli adımlar atıldığını belirtti. Kamu görevlilerinin de toplu sözleşme hakkından yararlanmalarını sağladıklarını anımsatan Erdoğan, "Daha önce türlü zorluklarla boğuşan sendikalarımızın kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Sendikal güvenceleri güçlendirdik, grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu yürürlüğe koyarak çalışma şartlarını ve alınacak tedbirleri azami surette iyileştirdik." ifadesini kullandı.

Ayrıca belediyelerde çalışan taşeron işçilere ve sözleşmeli personele kadro imkanı tanıdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet partisinin, Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Cuma ve hac izinleri de dahil kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık. Bu yıl yüzde 30 zam yaptığımız asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık. İşverenlerimize yönelik asgari ücret desteğimizi de aynı şekilde sürdürüyoruz. Burada sayamayacağımız kadar çok projeyi, hizmeti, yatırımı hayata geçirdik. Bundan sonra da inşallah aynı azimle, aynı istek ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı, 'Emeğin ve Alın Terinin Yüzyılı' yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz." dedi.

Programa, iş dünyası ve emek örgütlerinden çok sayıda temsilci katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TÜRK-İŞ gibi birçok konfederasyonun liderleri Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Temsilciler, Cumhurbaşkanı’nın çalışma hayatına ve emekçilere yönelik reformlarını takdirle karşıladıklarını dile getirirken, istikrar ve birlik mesajları verdi.