Emekçinin sesi Kartal’dan yükseldi: Geçinemiyoruz

Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü İstanbul Kartal Meydanı’nda binlerce emekçinin katılımıyla kutladı. Miting alanında en çok yükselen slogan “Vergide adalet istiyoruz” oldu.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Emekçinin sesi Kartal’dan yükseldi: Geçinemiyoruz
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30 bin kişinin katıldığı mitingde, işçiler taleplerini haykırdı, yoğun yağmura rağmen alanı terk etmedi. Sloganlar atıldı, halaylar çekildi.

Vatandaşlar, “Biz geleceğimizin mücadelesini veriyoruz. Yaşasın 1 Mayıs!” diyerek coşkuya ortak oldu. Emekliler, işsizler, EYT’liler ve gençler TÜRK-İŞ önderliğinde meydanı doldurdu.

Bazı katılımcılar, “Yıllardır milyonlarca lira vergi verdik, artık yeter! İşçiyiz, başka bir şey değil. Vergide adalet istiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Alanı dolduran kalabalık, geçim zorluğuna karşı birlikte ses yükseltti: “İşçi az kazanıyor ama çok vergi ödüyor. Bu adalet değil.”

Yağmura rağmen miting devam etti. Katılımcılar sloganlar eşliğinde halaylar çekti, “İnsanca yaşamak istiyoruz, hakkımızı istiyoruz” dedi.

Genel Başkan Ergün Atalay, vergi sistemine tepki gösterdi:
“Bir yanda maaşlardan kesilen vergiler, diğer yanda artan hayat pahalılığı. Uyandığımız andan yatana kadar vergi ödüyoruz. Yıl başında aldığımız maaş, yıl sonunda vergiyle eriyor.”

Vatan Partisi de kutlamaya katıldı. “Vatan, iş, ekmek için iktidara” yazılı pankart Kartal Meydanı’nda dalgalandı. Parti temsilcileri, “İşçinin öncü partisi olarak buradayız, onur duyuyoruz” mesajı verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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