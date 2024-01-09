Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 23 Bin 210'a Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 95 gündür devam ediyor. 7 Ekim'de başlatılan saldırılara dünya kamuoyu sessiz kalırken bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanıyor.

İsrail'in saldırılarında Gazze'deki can kaybına da her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamayla birlikte İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısını güncelledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 126 Filistinliyi öldürdüğü ve 241 kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı halen enkaz altında bulunanların olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 210'a, yaralananların sayısının ise 59 bin 167'ye çıktığı kaydedildi.