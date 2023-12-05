Gazze'de Her 10 Dakikada 1 Çocuk Öldürülüyor

Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor. Açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.

Gazze'de Her 10 Dakikada 1 Çocuk Öldürülüyor
Gazze'de Her 10 Dakikada 1 Çocuk Öldürülüyor
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğünü belirterek, "Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. (Gazze için) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 16 bin kişinin öldürüldüğünü hatırlatan Peeperkorn, "Öldürülenlerin yüzde 60'ından fazlası kadın ve çocuk. 42 binden fazla kişi de yaralandı." dedi. Peeperkorn, "Gazze'de ortalama her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor. Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. (Gazze'de) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var." diye konuştu.

Dublin'de Filistin Bayrağı Göndere Çekilecek!Dublin'de Filistin Bayrağı Göndere Çekilecek!Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # filistin # dünya sağlık örgütü
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