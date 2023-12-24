Gazze'de Öldürülen Gazeteci Sayısı 101 Oldu!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarında bölgede hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 101'e yükseldiği duyuruldu.

Gazze'de Öldürülen Gazeteci Sayısı 101 Oldu!

İsrail, Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılara devam ediyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işlenirken 20 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden, bölgede öldürülen gazetecilerin sayısıyla ilgili de açıklama yapıldı. Açıklamada, son olarak İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, el-Medhun'un, Gazze'deki hükümete bağlı Er-Ray Haber Ağı Müdür Yardımcısı olduğu aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 101'e yükseldi.

TBMM'den Teröre Karşı Ortak Bildiri! CHP ve DEM Parti Bildiriyi İmzalamadı!TBMM'den Teröre Karşı Ortak Bildiri! CHP ve DEM Parti Bildiriyi İmzalamadı!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # israil # filistin # gazeteci
Çok Okunanlar
Konya'ya Yeni Tramvay Hattı Geliyor!
Konya'ya Yeni Tramvay Hattı Geliyor!
Şehitlere Yönelik Suç İçeren Paylaşımlara Soruşturma!
Şehitlere Yönelik Suç İçeren Paylaşımlara Soruşturma!
6 Şehit Asker İçin Şırnak'ta Tören Yapıldı
6 Şehit Asker İçin Şırnak'ta Tören Yapıldı
TBMM'den Teröre Karşı Ortak Bildiri!
TBMM'den Teröre Karşı Ortak Bildiri!
Bakan Yaşar Güler Irak Sınırında!
Bakan Yaşar Güler Irak Sınırında!
Öne Çıkanlar Süleymancıların Siyasi Amaçları ve Maddi Gücü | İlker Yücel - Zekayi Işın | Ezber Bozan Süleymancıların Siyasi Amaçları ve Maddi Gücü | İlker Yücel - Zekayi Işın | Ezber Bozan Kiracılar Yandı! İstanbul Yaşanmaz Şehir Oldu! Kiracılar Yandı! İstanbul Yaşanmaz Şehir Oldu!