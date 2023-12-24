Gazze'de Öldürülen Gazeteci Sayısı 101 Oldu!

İsrail, Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılara devam ediyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işlenirken 20 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden, bölgede öldürülen gazetecilerin sayısıyla ilgili de açıklama yapıldı. Açıklamada, son olarak İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, el-Medhun'un, Gazze'deki hükümete bağlı Er-Ray Haber Ağı Müdür Yardımcısı olduğu aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 101'e yükseldi.