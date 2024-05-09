Gazze'de öldürülenlerin sayısı 34 bin 904'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları devam ediyor. 216 gündür sürdürülen saldırılarda İsrail ordusu büyük bir insanlık suçu işlerken bölgedeki acı bilançoda her geçen gün artmaya devam ediyor.

Toplam can kaybı ve yaralı sayısı ile ilgili son olarak Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Saldırılara ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 60 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Böylece, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 904'e çıktı. Bölgedeki yaralı sayısı ise 78 bin 514'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.